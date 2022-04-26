Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü

26.04.2022 01:25
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü

OSMANİYE'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulup ağır yaralanan Ümit Doğan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OSMANİYE'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulup ağır yaralanan Ümit Doğan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Doğan, tabancayla vurularak yaralandı. Doğan, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğan, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü
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Ümit Doğan, Karaçay, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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