Osmaniye'de silahlı kavga 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de silahlı kavga 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de bir iş yerinde çıkan kavgada, M.K.'nin tabancayla ateş ederek vurduğu Tahsin Dağ (56) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, kaçan M.D.'yi arıyor.

Olay, öğle saatlerinde Rahime Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen kavgada, M.K. üzerinde bulunan tabancayla Tahsin Dağ, Caner Ö. ve Yakup E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tahsin Dağ, kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, olay sonrasında kaçan M.D.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.