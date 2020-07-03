Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgasında bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgasında bir kişi silahla vurularak yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında, Osmaniye merkez Kurtuluş Mahallesi Ali Tarhan sokakta, aralarında önceden husumet olan, H.D ile E.Y. tartışmaya başladı. İdeaya göre, tartışmanın büyümesiyle H.D. üzerinde bulunan silahla E.Y.'nin kafasına ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve salık ekibi geldi. Silahtan çıkan kurşunla yaralanan E.Y. özel bir hastaneye kaldırıldı oradan da Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. E.Y.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Polis kaçan şahısla ilgili çalışma başlattı - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 01:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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