Osmaniye'de akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı

14.07.2022 20:20

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Yarbaşı beldesine bağlı kırsal Karaçarlı Mahallesi'nde, aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen Mehmet (52) ve oğlu Ümit D. ile akrabaları Yasin (45) ve Abdurrahman D. (35) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 4 kişi de bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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