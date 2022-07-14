Yarbaşı beldesine bağlı kırsal Karaçarlı Mahallesi'nde, aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen Mehmet (52) ve oğlu Ümit D. ile akrabaları Yasin (45) ve Abdurrahman D. (35) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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