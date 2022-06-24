Osmaniye'de şimşekli ve yıldırımlı gece - Son Dakika
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Osmaniye'de şimşekli ve yıldırımlı gece

24.06.2022 22:48

Osmaniye'de akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte bölgeye düşen yıldırımların ışıkları gecenin karanlığını aydınlattı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte bölgeye düşen yıldırımların ışıkları gecenin karanlığını aydınlattı

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Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de şimşekli ve yıldırımlı gece - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de şimşekli ve yıldırımlı gece - Son Dakika
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