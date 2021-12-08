Osmaniye'de sınıfta sıkılan biber gazı nedeniyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının yanlışlıkla sıkılması sonucu etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!