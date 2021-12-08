Osmaniye'de sınıfta sıkılan biber gazı nedeniyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının yanlışlıkla sıkılması sonucu etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Cengiz Topel Ortaokulunda eğitim gören bir öğrenci, sınıfa getirdiği biber gazını yanlışlıkla sıktı.
Gazdan etkilenen 6 öğrenci, okula sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, ayakta tedavi görmelerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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