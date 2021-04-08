Sinir krizi geçirdiği belirtilen kişi evdeki bazı eşyaları 9'uncu kattan sokağa attı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evindeki bazı eşyaları 9'uncu kattan sokağa atan kişi, polisin ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Cemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve sinir krizi geçirdiği belirtilen Sami Ç. (55), 9'uncu kattaki evinde bulunan bazı eşyaları balkondan sokağa attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Sami Ç'yi sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti.
Binanın bahçesinde geniş güvenlik önlemi alan polislerin çabası sonucu ikna olan Sami Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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