Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çalışma başlatan ekipler, şüpheliler M.Ş.Ç, O.D. ve C.D'yi gözaltına aldı, kazı alanında jeneratör, 500 metre ara kablo ve 35 kazı malzemesi ele geçirdi.

Osmaniye 'de sit alanında kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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