Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de şok uygulama
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de şok uygulama - Son Dakika

Osmaniye'de şok uygulama

7 saat önce

Osmaniye'de polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada aranan 1 kişi yakalandı.

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Osmaniye'de polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada aranan 1 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin 3 noktasında "şok" uygulama yapıldı. Şüpheli kişilerde ve araçlarda yapılan aramalarda bir şüpheli üzerinde ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 14 adet mermi ele geçirildi. Kimlik sorgusu yapan ekipler, hırsızlıktan aranan bir kişiyi de gözaltına aldı.


184 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne 235 lira trafik cezası kesti. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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