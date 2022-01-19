Sokağa terkedilen köpek yavrularına gençler sahip çıktı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde terk edilmiş 7 köpek yavrusuna gençlik merkezi gönüllüleri sahip çıktı.

Kadirli Gençlik Merkezi gönüllüsü Fatma Akarca, merkeze giderken duyduğu ses üzerine kontrol ettiği çalılar arasında yağmurda ıslanmış halde bulduğu sahipsiz 7 köpek yavrusunu gençlik merkezine götürdü. Buradaki gönüllüler, binada ayırdıkları alanda köpek yavrularının bakımlarını yaptı.

Kadirli Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu, AA muhabirine, yağmurlu ve soğuk havada tesadüfen bulunan köpek yavrularına gençlerin sahip çıktığını belirterek, "Merkeze getirilen köpeklerin barınma ve beslenmelerini sağladık. Bu bize çok büyük sevinç ve gurur verdi." dedi.

Gönüllülerden Akarca da yavruların soğuk havada kalmalarına ve üşümelerine gönüllerinin razı olmadığını anlatarak, "Yavru köpeklerin üşüdüklerini ve annelerinin olmadığını gördüm. Onları merkeze getirdim. Birlikte görev yaptığım arkadaşlarımla onlara sahip çıkmak istedik. Getirdiğimiz yavruları kuruladık, ısıttık, karınlarını doyurduk. Çok mutluyuz. Onlara sıcak bir yuva sağladık. Vicdanımız da rahat." diye konuştu.

Gönüllü Ahmet Yılmaz tesadüfen bulunan yavru köpeklere bakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.