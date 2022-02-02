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OSMANİYE'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN 'MAMAMATİK' UYGULAMASI - Son Dakika

OSMANİYE'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN 'MAMAMATİK' UYGULAMASI

02.02.2022 12:09

OSMANİYE Belediyesi, sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulamasını hayata geçirildi.

OSMANİYE Belediyesi, sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulamasını hayata geçirildi. Kentin farklı noktalarında kurulan mamamatikler, metal kola kutu su, plastik ve cam şişeler atıldığı zaman sokak hayvanları için haznesine mama bırakacak.

Osmaniye Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında sokak hayvanları için bir proje hayata geçirdi. Şehrin merkezi noktalarına yerleştirilen geri dönüşüm otomatları sokak hayvanları için mama desteği sağlayacak. Mamamatik kutuları sayesinde, metal kola kutusu, plastik ve cam şişe ürünler geri dönüşüme kazandırılarak milli ekonomiye katkı sağlanmış olacak. Mamamatik olarak adlandırılan otomat kutularına atılan ambalaj atıkları karşılığında sokak hayvanları için mama verilecek. Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu oluşturulan mamamatikler yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için can suyu olacak. Mamamtikler, pilot bölge olarak belirlenen Fakıuşağı Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Parkı ve Devlet Bahçeli Meydanı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'na yerleştirildi.

SU HAZNESİ DE BULUNUYOR

Mamamatikler metal, plastik veya ve cam şişeli ürünlerin kutuya atılması ile birlikte mama haznesinden mama vermeye başlayacak. Mamamatikler kutuya dönüşüm malzemesi bırakan kişiye 'Osmaniye Belediyesi çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz teşekkür eder' sesli mesajıyla yanıt veriyor. Sokak hayvanları için mama desteği sağlayan otomatların aynı zamanda su haznesi de bulunuyor.

OSMANİYE'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN 'MAMAMATİK' UYGULAMASI
OSMANİYE'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN 'MAMAMATİK' UYGULAMASI
OSMANİYE'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN 'MAMAMATİK' UYGULAMASI

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Sokak Hayvanları, geri dönüşüm, Osmaniye, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN 'MAMAMATİK' UYGULAMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN 'MAMAMATİK' UYGULAMASI - Son Dakika
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