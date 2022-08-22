Osmaniye'de gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı

22.08.2022 12:24
Osmaniye'de gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3'ü av tüfeği 8'i tabanca olmak üzere 11 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet tabanca fişeği, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 740 paket kaçak sigara, 0,70 gram metamfetamin ile 7,69 gr esrar ele geçirildi. - OSMANİYE

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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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