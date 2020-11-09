Osmaniye'de sonbahar güzelliği - Son Dakika

Osmaniye'de sonbahar güzelliği

09.11.2020 08:46
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OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi Yirce Yaylası, sonbaharla birlikte büründüğü görüntüsüyle doğaseverlerin akınına uğruyor.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi Yirce Yaylası, sonbaharla birlikte büründüğü görüntüsüyle doğaseverlerin akınına uğruyor.

Adana'nın Kozan ilçesi sınırıyla kesişen Yirce Yaylası, sonbaharın yaşandığı kasım ayında mükemmel bir görüntüye kavuştu. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri de sonbahar güzelliğini yaşamak için bölgede gezintiye çıktı. Göller bölgesindeki bin 940 rakımda bulunan Sakartaş Tepesi'ne çıkan doğaseverler, manzaraya hayran kaldı. Göller bölgesi ile Yirce Yaylası arasındaki 13 kilometrelik parkuru yürüyen doğaseverler, ladin ve kayın ağaçları arasında bol bol fotoğraf çektirdi.

SAĞLIĞIN ADRESİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Sonbaharın renk cümbüşü ile oluşan mükemmel görsellik ve tabiatın saf kokusunu hissederek yapılan doğa yürüyüşlerinin insanı zinde tuttuğunu söyleyen Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Göller bölgesinin muhteşem doğasında gerçekleşen doğa yürüyüşü, sportif olarak da ruh ve beden sağlığımızı oldukça rahatlattı. İçinizde özgürlük varsa sağlık ve huzurunuz doğanın kendisindedir. Evde oturmayın çıkın yürüyün, baraj olur, göl olur, orman olur yürüyün de neresi olursa olsun fark etmez" dedi.

FOTOĞARFLI


Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Osmaniye'de sonbahar güzelliği

Sonbahar, Sumbas, Kasım, Kozan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sonbahar güzelliği - Son Dakika


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