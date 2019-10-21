Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Sosyal Yatırım Projesi"
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Sosyal Yatırım Projesi'

Osmaniye'de "Sosyal Yatırım Projesi"

1 saat önce

Osmaniye'de, "Sosyal Yatırım Projesi" kapsamında zeytin üreticilerine hasat ekipmanları dağıtıldı.

Osmaniye'de

Osmaniye'de, "Sosyal Yatırım Projesi" kapsamında zeytin üreticilerine hasat ekipmanları dağıtıldı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Köyyeri köyünde düzenlenen hasat ekipmanları dağıtımında yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi ve Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Şirketi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında, zeytin toplama ekipmanı dağıtıldığını söyledi.

Petrol boru hattının geçtiği köylerde, çiftçilerin ekonomik durumlarının iyileştirmek için desteklendiğini belirten Coşkun, "İlimizde zeytincilik gelişiyor, bugün 4 milyondan fazla zeytin ağacımız var. Ancak sadece ağacın yetiştirilmesi yetmiyor, zeytinlerin hasadının da doğru yöntemlerle yapılması gerekiyor. Bu anlamda bugün burada, hasadın daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için gerekli ekipmanları üreticilerimize teslim ediyoruz." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, 2016'dan bu yana Osmaniye'de 30 farklı projenin uygulandığını, kamu ve özel sektörle işbirliği sayesinde 500'den fazla üreticiye ulaşıldığını aktardı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Mustafa Örel de, Köyyeri, Kırmacılı ve Aşağı Bozkuyu köylerine 4 bin 320 plastik zeytin kasası, 250 zeytin toplama örtüsü, 19 el traktörü ve 4 zeytin hasat makinesi dağıtımını yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere zeytin hasat ekipmanları dağıtıldı.

Atatürk Üniversitesi, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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