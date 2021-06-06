Sporcular doğada hem antrenman yaptı hem de çöp topladı

Osmaniye'de, tekvandocular ormanlık alanda hem antrenman yaptı hem de farkındalık oluşturmak amacıyla doğaya atılan çöpleri topladı.

Osmaniye'de, tekvandocular ormanlık alanda hem antrenman yaptı hem de farkındalık oluşturmak amacıyla doğaya atılan çöpleri topladı. Kadirli Çukurova Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcuları, antrenörleri Muhittin Kuşçu idaresinde şehir merkezinde bulunan Sülemiş Çamlığı'nda antrenman yaptı. Antrenman sonrası sporcular, çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak için antrenörleriyle birlikte çevreye atılan çöpleri topladı. Antrenör Kuşçu, AA muhabirine, çevre temizliği konusunda insanların duyarlı olmasını istedi.

Çukurova, Osmaniye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Sporcular doğada hem antrenman yaptı hem de çöp topladı - Son Dakika

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