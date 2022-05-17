Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik - Son Dakika
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Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik

17.05.2022 10:03
Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik

Osmaniye'de sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Osmaniye'de sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Osmaniye'de sıcaktan bunalan bir grup çocuk, serinlemek uğruna tehlikeye meydan okudu. Girilmesi yasak olan ve etrafı demir parmaklıklarla çevrilen su kanalına parmaklıklar üzerinden atlayarak giren çocuklar, kendilerini kanalın buz gibi suyuna attı.

Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar eriyen kar sularıyla beslenen buz gibi su içerisinde yaklaşık 1 saat vakit geçirdi. Boğulma riskine rağmen yüzerek serinleyen çocukların doyasıya eğlendiği görüldü. - OSMANİYE

Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik
Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik
Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik
Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik

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Kaynak: İHA

Osmaniye, kar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik - Son Dakika


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