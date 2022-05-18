Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik - Son Dakika
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Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik

18.05.2022 01:43

- Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik Osmaniye'de sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

- Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik

OSMANİYE - Osmaniye'de sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Osmaniye'de sıcaktan bunalan bir grup çocuk, serinlemek uğruna tehlikeye meydan okudu. Girilmesi yasak olan ve etrafı demir parmaklıklarla çevrilen su kanalına parmaklıklar üzerinden atlayarak giren çocuklar kanalın buz gibi suyuna kendilerini attı.

Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar eriyen kar sularıyla beslenen buz gibi su içerisinde yaklaşık 1 saat vakit geçirdi. Boğulma riskine rağmen yüzerek serinleyen çocukların doyasıya eğlendiği görüldü.

Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik
Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik
Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik
Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik

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Kaynak: İHA

Osmaniye, kar, su, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik - Son Dakika


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