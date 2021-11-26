Osmaniye'de su motoru çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su motoru çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir tarladaki 10 bin lira değerindeki su motorunu çalanları yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlılar eşkalini belirleyen güvenlik güçleri, O. E. ve O. Ç'yi saklandığı adreste çalıntı su motoruyla yakaladı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı su motoru sahibine teslim edildi.