Osmaniye'de Su Ürünleri Denetimleri

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde balık avında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde balık avında kullanılan malzemeler ele geçirildi.





Su ürünleri kontrol ve denetim ekibi, Ceyhan nehri ve Aslantaş barajında yaptığı kontrollerde, balık avında kullanılan bin metre germe ağ, üç bin metre tek kat misina uzatma ağı buldu.





Malzemelere, 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefet kapsamında el konulurken ağa takılan balıklar suya bırakıldı.





Kentte, su ürünleri denetimlerinin sürdüreceği belirtildi.

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