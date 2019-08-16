Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de sulama kanalına araç düşmesi
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Osmaniye'de sulama kanalına araç düşmesi

1 saat önce

Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobilde kimsenin bulunamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında sürücü ile bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Osmaniye'de sulama kanalına araç düşmesi, System.String[]
Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobilde kimsenin bulunamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında sürücü ile bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Kadirli ilçesi Vayvaylı köyü yakınlarında dün sulama kanalına düşen otomobilde kimsenin bulunamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah erken saatlerde devam edildi.
Jandarma, polis su altı ekibi ve AFAD görevlilerinin katılımıyla yapılan çalışmalarda ilk olarak aracın düştüğü yerin yakınlarında bulunan kanal birleşme noktasında arama yapıldı ancak sonuç elde edilemedi.
Bunun üzerine kanal boyunca arama yapan ekipler, otomobil sürücüsü Ali Üstünel'in cesedini olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta buldu.
Bu arada, araçta bir kişinin daha bulunduğu bilgisi alınması nedeniyle sürdürülen aramalar sonucunda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset de olay yerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.
Sudan çıkartılan her iki ceset de otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada, sürücü Ali Üstünel'in Balıkesir'de uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bir akrabasının düğününe katılmak için Osmaniye'ye geldiği öğrenildi.
Kadirli ilçesi Vayvaylı köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde sulama kanalına araç düştüğü ihbarını alan jandarma ve AFAD ekipleri, kanala düşen aracı vinç yardımıyla çıkarmıştı. Araçta kimsenin bulunamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Osmaniye, Kadirli, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:27 Kaynak: AA
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