Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

24.04.2022 18:33
Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saim Çanak'ın kullandığı 01 DH 039 plakalı otomobil, Kadirli- Sumbas yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Boğulma tehlikesi geçiren sürücü ve otomobildeki 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Otomobil, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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