Osmaniye'de sulama kanalına düşen 1 çocuk öldü, 2 kardeş kayıp (3)- Yeniden - Son Dakika

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Osmaniye'de sulama kanalına düşen 1 çocuk öldü, 2 kardeş kayıp' başlıklı haberimizde ölen çocuğun adı düzeltilerek ana haber ile ek haber toparlanıp yeniden geçildi. DHA

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, - OSMANİYE'de sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 4 çocuktan 2 kardeş çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken, 2 kardeş ise kayboldu. Bölgeye gelen ekiplerin kanal oyunca başlattığı aramalardan sonuç alınamayınca, havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara yarın sabah başlanılmak üzere ara verildi.Olay saat 15.00 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayınca sulama kanalına düştü. Düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.AKINTIYLA SÜRÜKLENDİLEREkipler bölgeye gelinceye kadar çevredeki vatandaşlar, Saadet (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) kardeşler ise kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmaak için kanal boyunca çalışma başlattı. Arama-kurtarma çalışmalarından bonuç alamayan ekipler, havanın kararması üzerine ara verdi. Ekiplerin günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.SUDAN ÇIKARILAN KARDEŞLERDEN 1'İ ÖLDÜ

Bu arada olay sırasında çevredekiler tarafından sudan çıkartılıp hastanede tedaviye alınan iki kardeşten Saadet karataş, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi Şükran Karataş'ın (9) ise tedavisinin devam etitği öğrenildi.