Osmaniye'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika
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Osmaniye'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

03.07.2022 15:11
Osmaniye'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk kayboldu.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk kayboldu. Kanalın suyu kesilirken, itfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinin içerisinden geçen sulama kanalına isminin Murat G. (16) olduğu öğrenilen bir çocuk düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalının suyu kesilirken, ekipler kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika
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