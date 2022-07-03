Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinin içerisinden geçen sulama kanalına isminin Murat G. (16) olduğu öğrenilen bir çocuk düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalının suyu kesilirken, ekipler kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika

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