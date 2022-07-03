Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Toprakkale, Osmaniye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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