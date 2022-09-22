Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

22.09.2022 13:02
Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye- Adana kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Suriye uyruklu A.A. (21) idaresindeki minibüsü durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları incelemede, 6 düzensiz göçmenle karşılaştı.

Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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