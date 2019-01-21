Osmaniye'de Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Sumbas ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Sumbas
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Hasan Yüksel
'in Yeşilyayla
Köyü Karagedik
Mahallesi'ndeki evine gelen yakınları, kapının açık olduğunu gördü.
Eve giren yakınları Yüksel'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yüksel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:57 Kaynak: AA
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