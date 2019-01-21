Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Şüpheli Ölüm

Osmaniye'de Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Sumbas ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Osmaniye'de Şüpheli Ölüm, System.String[]
Sumbas ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Hasan Yüksel'in Yeşilyayla Köyü Karagedik Mahallesi'ndeki evine gelen yakınları, kapının açık olduğunu gördü.

Eve giren yakınları Yüksel'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yüksel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:57 Kaynak: AA

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