Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'de polisin otoyol üzerinde yaptığı uygulamada, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Suriye sınırında Kilis ve Şanlıurfa üzerinden kaçakçılara kişi başı bin 500 dolar vererek ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.