Osmaniye'de sürücü ve yolculara yer fıstığı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de sürücü ve yolculara yer fıstığı dağıtıldı - Son Dakika

Osmaniye'de sürücü ve yolculara yer fıstığı dağıtıldı

6 saat önce

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sürücü ve yolculara yer fıstığı ikramında bulunuldu.

Osmaniye'de sürücü ve yolculara yer fıstığı dağıtıldı, System.String[]

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sürücü ve yolculara yer fıstığı ikramında bulunuldu.

Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği (OSTADER) üyeleri, E90 otoyolu Osmaniye gişeleri yakınındaki uygulama noktasında sürücü ve yolculara kenti tanıtan broşür ile yer fıstığı verdi.

Dernek Başkanı Bahri Çolpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tanıtımı için "Fıstık Günleri" etkinliği yapıldığını belirtti.

Dernek olarak kentin tanıtımı için çalıştıklarını ifade eden Çolpan, bu kapsamda Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla sürücü ve yolculara toplam 50 bin paket yer fıstığı dağıttıklarını söyledi.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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