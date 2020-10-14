Susam hasadına başlandı - Son Dakika

Susam hasadına başlandı

14.10.2020 12:07

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de, ikinci ürün olarak ekilen susam hasat ediliyor.

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de, ikinci ürün olarak ekilen susam hasat ediliyor.

Bölgede buğday ve mısırdan sonra ikinci ürün olarak ekilen susam, olgunlaştıktan sonra elle toplanıp kümeler halinde güneşin altında kurumaya bırakılıyor.

Yaklaşık 20 gün güneşte bekletilen ve sopalarla vurularak bitkisinden ayrılan susam, imece usulü çalışmayla kullanıma hazır hale getiriliyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alternatif ürün olan susamın son yıllarda ekim alanının daraldığını söyledi.

Makineli tarımın fazla yapılamaması ve işçiliğinin zor olmasınının bu ürüne yönelimi azalttığına işaret eden İspir, "Yöremizde önceden 50 bin dekara kadar ekimi yapılan susamın zahmetli bir işçiliği var. Kıraç topraklarda makineli tarımının az olması nedeniyle ekimi azaldı. Bu yıl hasat edilen susamdan dekar başına ortalama 40 ile 50 kilogram ürün alındı. Börekte, çörekte, simitte, pidede, tatlı ve pastalarda kullanılan, aynı zamanda tahinin ham maddesi olan susamın ekimi az ancak verimiyle üreticisini sevindiriyor." diye konuştu.

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser de ilçede ortalama 7-8 bin dekarda ekilen susamda verimin iyi olduğunu dile getirdi.

Karatepe köyünde susam üreten Rahime Savrun, imece usulüyle hasadı yapılan susamın zahmetli yolculuğunun ardından sofralardaki yerini aldığını belirterek, "İmece usulü sabah veya akşam üzeri serinlikte tek tek topraktan çıkarıyor, kümeler haline getirdikten sonra ortalama 20 gün güneşte kurumasını bekliyoruz. Küçük çubuklarla çırparak dalından ayrılmasını sağlıyoruz. Eledikten sonra hazır hale getiriyoruz." dedi.

Susam hasadına başlandı
Susam hasadına başlandı
Susam hasadına başlandı
Susam hasadına başlandı

Doğu Akdeniz, Osmaniye, Hasat, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Susam hasadına başlandı - Son Dakika

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