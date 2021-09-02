Takla atarak yol kenarına savrulan otomobilin içinde yanarak can verdi - Son Dakika

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ceset, yapılan incelemelerin ardından araçtan çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cansız bedeninin kimlik tespiti ile otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Osmaniye yolunda feci bir kaza meydana geldi. Kadirli 'den gelen araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Bu sırada araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi.

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