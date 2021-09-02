Takla atarak yol kenarına savrulan otomobilin içinde yanarak can verdi - Son Dakika

Osmaniye yolunda feci bir kaza meydana geldi. Kadirli'den gelen araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Bu sırada araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi.
Kadirli'den Osmaniye istikametine giden otomobil, merkeze bağlı Kazmaca köyü Tüllüce mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Yol kenarındaki ağaca çarpıp ters dönen otomobil alev alırken, araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ceset, yapılan incelemelerin ardından araçtan çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cansız bedeninin kimlik tespiti ile otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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