Tarihi Ala Cami'de ramazan hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Tarihi Ala Cami'de ramazan hazırlıkları tamamlandı

30.03.2022 09:36

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve "Çukurova'nın Ayasofyası" olarak bilinen tarihi Ala Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve " Çukurova'nın Ayasofyası" olarak bilinen tarihi Ala Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

İlk teravih namazının kılınacağı 1 Nisan öncesi, Kadirli Belediyesine bağlı ekiplerce camide temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Cami imamı Metin Topaloğlu AA muhabirine, 3 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış Ala Cami'nin daha önce manastır ve kilise olarak kullanıldığını, günümüzde ise cami olarak insanlara hizmet verdiğini söyledi.

1800 yıllık camide hem restorasyon çalışmalarının hem de ramazan öncesi hazırlıkların belediye ekiplerinin desteğiyle tamamlandığını dile getiren Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda gerek Ala Camimizde gerekse diğer tüm camilerde Kovid-19 nedeniyle teravih namazı kılınamıyordu. Bu yıl inşallah hem camimizde hem de diğer tüm camilerde teravih namazlarımızı coşkuyla kılacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ramazanı sağlık, sıhhat içinde geçirmeyi diliyorum."

Tarihi Ala Cami'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
Tarihi Ala Cami'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
Tarihi Ala Cami'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
Tarihi Ala Cami'de ramazan hazırlıkları tamamlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Ala Cami'de ramazan hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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