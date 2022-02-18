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OSMANİYE'DE TARİHİ CAMİNİN KAPISI YANDI; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

OSMANİYE'DE TARİHİ CAMİNİN KAPISI YANDI; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

18.02.2022 11:58

OSMANİYE'de, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

OSMANİYE'de, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ahşap kapı, kullanılamaz hale gelirken, madde bağımlısı olduğu belirtilen şüpheli, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki 1890 yılında yapılan Envar'ül Hamit Camii'nde, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Caminin ahşap kapısının önünde alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Caminin ahşap kapısı ise kullanılamaz hale geldi. Polis, yaptığı incelemenin ardından, yangını çıkardığı iddiasıyla madde bağımlısı olduğu belirtilen kişiyi gözaltına aldı.

OSMANİYE'DE TARİHİ CAMİNİN KAPISI YANDI; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
OSMANİYE'DE TARİHİ CAMİNİN KAPISI YANDI; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
OSMANİYE'DE TARİHİ CAMİNİN KAPISI YANDI; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
OSMANİYE'DE TARİHİ CAMİNİN KAPISI YANDI; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

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İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE TARİHİ CAMİNİN KAPISI YANDI; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE TARİHİ CAMİNİN KAPISI YANDI; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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