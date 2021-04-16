Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atalan beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere ait 2 otomobilde arama yaptı.
Araçlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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