Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Tarım Arazileri Göle Döndü

Osmaniye'de Tarım Arazileri Göle Döndü

1 saat önce

Osmaniye'de tarım arazileri göle döndü Bölgede etkili olan sağanak yağış, 10 bin dönüm ekili tarım arazisini sular altında bıraktıOSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan sağanak yağışın ardından yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

Osmaniye'de tarım arazileri göle döndü
Bölgede etkili olan sağanak yağış, 10 bin dönüm ekili tarım arazisini sular altında bıraktı

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan sağanak yağışın ardından yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.
Metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü Osmaniye genelinde son üç gündür etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye ve Kadirli ilçesinde arasında yer alan yaklaşık 10 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı.
Su basmasının en çok etkilendiği Osmaniye merkeze bağlı Endel Koçyurdu köyünde köyün içinden geçen drenaj kanalının taşması sonucu ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Endel köyünde bulunan tüm tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirten çiftçi Metin Bazlıca " Evlerimiz, ahırlarımız arazilerimiz sular altında kaldı. Kadirli ilçesine bağlı Cığcık, Bozkuyu köylerinden gelen sel suları drenaj kanalına doluyor. Kanal suyu kaldırmaz oldu. Burada 10 Bin 12 Bin dönüme yakın buğday ekili arazi var. Şu anda tüm araziler göle dönmüş durumda. Biz bir an önce devlet yetkililerini köyümüze bekliyoruz. İnsanlar çok mağdur olmuş durumda" şeklinde konuştu.
Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri yağmur suyundan dolayı ekili araziler sular altında kalan yerler için çalışma başlatacaklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Kadirli, Osmaniye, Genel
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