Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi
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Osmaniye'de "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi

1 saat önce

Osmaniye'de "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Osmaniye'de
Osmaniye'de "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, serginin tarım ve insan konusunda farkındalık oluşturmasını temenni ettiğini belirtti.

Sergide önemli eserlerin yer aldığını ifade eden Coşkun, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemini ortaya koymak, bu konuda bireysel ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Bugün 2018 yılında bu yarışmada dereceye girerek sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı sergiyi açıyoruz. Serginin, farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Örel de, sergide bakanlık tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye uygun görülen 156 eserin yer aldığını söyledi.
Konuşmaların ardından Vali Coşkun ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle sergi ziyarete açıldı.
Celalettin Cerrah, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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