Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipmanları törenle verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipmanları törenle verildi

29.07.2022 17:51
Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipmanları törenle verildi

Osmaniye'de Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında projeleri kabul edilen çiftçilere, hibe destekli tarım makine ve ekipmanları düzenlenen törenle teslim edildi.

Osmaniye'de Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında projeleri kabul edilen çiftçilere, hibe destekli tarım makine ve ekipmanları düzenlenen törenle teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Türk devletinin, çiftçisini tüm konularda desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Tarımdaki gelişmenin, Türkiye'nin bugünü ve geleceği açısından önemine değinen Yılmaz, devletin ve hükümetin çiftçilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Her durumda ve olumsuzlukta koşarak çiftçilerin yanına geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Gelmeye de devam edeceğiz. Zaman zaman fiyatlarda sıkıntılar, fırsatçılık yapanlar olabiliyor. Ama bunlar hep geçicidir. Biz üretmeye devam edelim, en iyisini üretelim." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün de Bakanlık olarak kırsal alanları yeniden cazibe merkezi haline getirmek ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını ve gelirini yükseltmek adına iç ile dış kaynaklı projelerle destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Desteklemelerle ilgili bilgi veren Üstün, "Bu yılın başında 2023 tarımsal destekleme bütçemiz 29 milyar liraydı. Bunu yaklaşık 10 milyar lira artışla 39 milyar liraya çıkarttık, daha yılın yarısında. Dolayısıyla sizlerden gelen talep doğrultusunda, biz her türlü faaliyetlerinizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Son 2-3 yıldır alışkın olunmayan süreçlerin ve ciddi fiyat dalgalanmalarının yaşandığına dikkat çeken Üstün, şöyle devam etti:

"Biz de bundan etkilenmekteyiz. Ama bunlar geçici dönemler. Dünya iktisat tarihinde,1929 ekonomik buhranı yaşanırken lokantaya gidenler, herhangi bir içecek siparişi verirken iki içeceğin siparişini aynı anda veriyormuş. Çünkü birincisini içerken, ikincisini sonradan verirse fiyat farkı oluşuyormuş. Dolayısıyla bu krizler dünyada her zaman var. Ama sizlerin üretme isteği, yatırıma ilgisi gerçekten çok önemli."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ise 7 aylık dönemde 627 projeye 20 milyon liralık hibe desteği verildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından projeleri kabul edilerek hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilere makine ve ekipmanları protokol üyelerince teslim edildi.

YORUMLAR
500
Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniye'de 627 projeye 20 milyon hibe Osmaniye'de 627 projeye 20 milyon hibe
Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipmanları törenle verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipmanları törenle verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement