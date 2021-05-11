Tarlada bulunan yaban kedisi yavruları bakıma alındı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban kedisi yavrusu olduğunu belirlediği hayvanları koruma altına aldı.

Kınağ, yaban kedisi yavruları olduğunu saptayamadığı hayvanları önce keçi sütüyle besledi. Daha sonra yavruların kediye benzemediğini fark eden Kınağ, durumu jandarmaya bildirdi.

Düziçi ilçesi Ellek Beldesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Kınağ, hayvanlara ot toplamak için gittiği tarlasında 2 kedi yavrusu bulunduğunu fark etti.

Osmaniye 'de bir çiftçinin tarlasında bulduğu 2 yaban kedisi yavrusu bakıma alındı.

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