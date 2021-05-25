Tarladan ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan anız yangını, yayılmadan kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Kumarlı köyü yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasındaki anız yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını ilerlemeden kontrol altına aldı.
Yanan bölgenin etrafında ekili arazileri olan köylüler de söndürme çalışmalarına kovalarla su taşıyarak destek verdi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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