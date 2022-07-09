Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı

09.07.2022 07:58
Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde baba İsmail S. ile oğlu İ.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.S, av tüfeğiyle babasına ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği İsmail S, olay yerinde hayatını kaybetti, komşuları Mehmet B. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı, şüpheli İ.S. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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