Osmaniye'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı F.Y'yi çıkan silahlı kavgada tabancayla yaraladığı iddiasıyla yakalanan B.D'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlk müdahalesi Kadirli Devlet Hastanesinde yapılan ve ardından Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı F.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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