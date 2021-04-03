Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu (2) - Son Dakika

Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu (2)
03.04.2021 01:52
HAYATINI KAYBETTİOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kavga ettiği Fevzi A. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kavga ettiği Fevzi A. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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