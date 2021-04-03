Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu (2) - Son Dakika

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde, kavga ettiği Fevzi A. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız

Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak