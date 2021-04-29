Osmaniye'de tatlıcıdan bir tepsi baklava çalan 3 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki tatlıcıdan gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların M.Ç.G, B.K. ve H.Y. olduğu tespit edildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Kamera kayıtlarında zanlıların dükkana girerek para ve değerli eşya araması, herhangi bir şey bulamayınca bir tepsi baklavayı çalarak uzaklaşmaları yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de tatlıcıdan baklava çalan 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika