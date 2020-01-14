Osmaniye'de tek katlı evde yangın: 1 ölü - Son Dakika

Akan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

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