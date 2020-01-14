Osmaniye'de tek katlı evde yangın: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de tek katlı evde yangın: 1 ölü - Son Dakika

Osmaniye'de tek katlı evde yangın: 1 ölü

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Osmaniye'de tek katlı evde yangın: 1 ölü, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yenice Haruniye Mahallesi'nde Mehmet Akan'a ait tek katlı evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangını kısa sürede söndüren ekipler, evde Akan'ın cansız bedenine ulaştı.

Akan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mehmet Akan, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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