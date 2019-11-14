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Osmaniye'de tekstil fabrikasında 4,5 ton pamuk yandı
6 saat önce
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (KOSB) tekstil fabrikasında çıkan yangında 4,5 ton pamuk zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:54 Kaynak: AA
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (KOSB) tekstil fabrikasında çıkan yangında 4,5 ton pamuk zarar gördü.
Pamuk balyalarının depolandığı alanda, taşıma esnasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kısa sürede söndürüldü.
Depodaki 4,5 ton pamuk yandı.
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