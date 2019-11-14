Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de tekstil fabrikasında 4,5 ton pamuk yandı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de tekstil fabrikasında 4,5 ton pamuk yandı - Son Dakika

Osmaniye'de tekstil fabrikasında 4,5 ton pamuk yandı

6 saat önce

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (KOSB) tekstil fabrikasında çıkan yangında 4,5 ton pamuk zarar gördü.

Osmaniye'de tekstil fabrikasında 4,5 ton pamuk yandı, System.String[]

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (KOSB) tekstil fabrikasında çıkan yangında 4,5 ton pamuk zarar gördü.

Pamuk balyalarının depolandığı alanda, taşıma esnasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kısa sürede söndürüldü.

Depodaki 4,5 ton pamuk yandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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