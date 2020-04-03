Osmaniye'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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Osmaniye'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama
6 saat önce
Osmanile'nin Düziçi ilçesinde telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Osmanile'nin Düziçi ilçesinde telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın telefonda kendilerini asker olarak tanıtan kişilerin belirttikleri yere 4 bilezik bıraktığı yönündeki ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Müştekinin bilezikleri bıraktığı noktadaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen polis, zanlıların K.C. (25), B.K. (18) ve E.C. olduğunu tespit etti.
Adana'daki ikametlerine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Düziçi'ne getirilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olaya karıştığı ileri sürülen 1 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:48 Kaynak: AA
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