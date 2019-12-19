Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

OSMANİYE'de polis, terör örgütü PKK/YPG-PYD ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'de polis, terör örgütü PKK/YPG-PYD ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/YPG-PYD'de faaliyette bulunduğuna yönelik bilgiler elde edinilen Suriye uyruklu R.S., M. H. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Polis, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
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