Osmaniye'de terör operasyonu: 7 tutuklama

OSMANİYE'de terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyet-i Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, 8 Kasım'da daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyet-i Tahrir Şam'a üye olma suçu kapsamında A.A., M.E., A.E., M.E., A.A., A.E., T.E ve B.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.