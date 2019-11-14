Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Osmaniye'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Osmaniye'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanos kırsalında yürütülen arama çalışmalarında terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzemeler bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri ise imha edildi.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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