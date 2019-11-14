Osmaniye'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
6 saat önce
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 Kaynak: AA
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanos kırsalında yürütülen arama çalışmalarında terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzemeler bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri ise imha edildi.
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