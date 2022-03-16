Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

16.03.2022 10:28
Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına aldı.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını ve kentte olduklarını belirlediği Suriyeli O.S, A.H. ve Z.E'yi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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