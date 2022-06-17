Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

17.06.2022 09:26
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu A.S, H.M. ve H.A'yı kentteki adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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